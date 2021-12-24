***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2021 09:42
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Avni Çelik sahip olduğu 2.620.000 TL nominal değerle payı borsa dışında satmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/12/2021 0 2.620.000 2.620.000 19.954.160 17.334.160 % 8,31 % 8,31 % 7,22 % 7,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985931
BIST
15:371.846
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 41,11
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.855
En Düşük
1.809
15:3711,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 0,4389
|Açılış
|: 11,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
15:3713,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 0,5472
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
15:37682,67
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 26,04
|Açılış
|: 682,67
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ARENA
|12,58
|12.984.631
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|NIBAS
|11,96
|37.086.183
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|10.380.917
|% 9,87
|
|ROYAL
|3,57
|708.341
|% 9,85
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.899.863
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|144.761.774
|% -9,49
|
|RODRG
|19,39
|5.295.826
|% -8,10
|
|SISE
|13,52
|1.770.881.144
|% 4,89
|
|EREGL
|27,36
|1.635.452.108
|% 3,71
|
|THYAO
|20,18
|1.356.385.612
|% 5,05
|
|GARAN
|11,69
|1.060.440.813
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,22
|978.041.301
|% 3,48
|
|SISE
|13,52
|1.770.881.144
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,54
|471.170.855
|% -1,12
|
|KRDMD
|9,22
|978.041.301
|% 3,48
|
|METRO
|1,43
|144.761.774
|% -9,49
|
|GARAN
|11,69
|1.060.440.813
|% -0,43
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6026
|11,7286
|% 3,89
|
|Euro
|13,1921
|13,3798
|% 4,26
|
|Sterlin
|15,7165
|15,7954
|% 4,05
|
|Frank
|12,7507
|12,8275
|% 4,08
|
|Riyal
|3,1198
|3,1354
|% 4,08
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|689
|689
|32,24
|
|Cumhuriyet
|4.563
|4.632
|185,00
|
|Tam
|4.534
|4.665
|176,93
|
|Yarım
|2.192
|2.257
|85,59
|
|Çeyrek
|1.099
|1.128
|42,79
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,75
|0,44
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, THYAO, SISE
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 75 artarak (% 2.36 ) 1, 641
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, NIBAS, ROYAL, ISKPL, ARENA
-
15:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, METRO, PRKAB, DOBUR
-
15:52
NIBAS, YBTAS, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında