***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2022 09:10
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/11/2022 0 7.001.087 7.001.087 246.614.087,19 239.613.000,19 % 82,2 % 82,2 % 79,87 % 79,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079314
BIST
11:574.518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 51,11
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
11:5718,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
11:5719,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1865
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
11:571.052,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.052,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,03
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler11:55
|AKENR
|4,40
|83.923.611
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|15.580.819
|% 9,98
|
|PRDGS
|8,71
|307.177.496
|% 9,97
|
|BRSAN
|65,80
|73.741.717
|% 9,94
|
|MAALT
|313,80
|34.774.110
|% 9,91
|
|SNGYO
|4,23
|15.298.582
|% -10,00
|
|TRILC
|12,23
|103.022.353
|% -4,23
|
|KMPUR
|122,00
|70.006.597
|% -4,01
|
|ETYAT
|7,30
|1.004.870
|% -3,82
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|THYAO
|113,80
|3.269.768.108
|% 0,35
|
|EREGL
|37,60
|3.126.834.929
|% 0,16
|
|ASELS
|39,80
|2.722.450.129
|% 4,63
|
|PETKM
|14,55
|1.592.656.618
|% 0,48
|
|ODAS
|10,71
|1.434.409.542
|% 7,31
|
|EKGYO
|5,42
|988.768.537
|% 0,74
|
|ODAS
|10,71
|1.434.409.542
|% 7,31
|
|YKBNK
|9,99
|1.322.190.146
|% 2,25
|
|PSGYO
|8,32
|701.330.909
|% 5,58
|
|SKBNK
|2,26
|260.398.422
|% 1,35
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5387
|18,5522
|% 0,34
|
|Euro
|19,0295
|19,0442
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,7498
|21,8589
|% 0,73
|
|Frank
|19,2169
|19,3327
|% 0,76
|
|Riyal
|4,9208
|4,9455
|% 0,36
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,22
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.960
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.381
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,02
|0,12
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|2,28
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10YEOTK
Yüzde 4.48 oranında artışla 78.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 784 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 68 artarak (% 0.93 ) 3, 988
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRDGS, BRSAN, AKENR, ALCTL
-
12:09
PSGYO, ZRGYO, DOAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:09
KNFRT, TRILC, BANVT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında