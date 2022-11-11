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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

11.11.2022 09:10
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirket ortaklarımızdan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/11/2022 0 7.001.087 7.001.087 246.614.087,19 239.613.000,19 % 82,2 % 82,2 % 79,87 % 79,87




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079314


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 4,40 83.923.611 % 10,00  
ALCTL 89,25 15.580.819 % 9,98  
PRDGS 8,71 307.177.496 % 9,97  
BRSAN 65,80 73.741.717 % 9,94  
MAALT 313,80 34.774.110 % 9,91  
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11:55 Alış Satış %  
Dolar 18,5387 18,5522 % 0,34  
Euro 19,0295 19,0442 % 1,02  
Sterlin 21,7498 21,8589 % 0,73  
Frank 19,2169 19,3327 % 0,76  
Riyal 4,9208 4,9455 % 0,36  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 8,22  
Altın Gr. 1.051 1.051 7,28  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.960 7.045 27,00  
Yarım 3.381 3.444 13,00  
Çeyrek 1.698 1.721 6,00  
Gümüş.Ons 21,85 21,88 0,18  
Gümüş Gr. 13,00 13,02 0,12  
B. Petrol 95,95 95,95 2,28  
Seans Raporu 11:55
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