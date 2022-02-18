***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilBEKİR UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırOSMAN NURİ İNCEÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırAVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.03.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilAHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilDURSUN YAŞAR ÇAMURALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002869BIST