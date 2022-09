***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1 TRY 1250000 TRY 0,42 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 298750000 TRY 99,58 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.03.2021 İcrada Görevli Değil ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi 3.06 Bağımsız Üye DeğilAHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği Bağımsız Üye DeğilMAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 30.03.2021 İcrada Görevli Servet GYO A.Ş. Genel Müdürü Servet GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğu İstanbul Gayrimnkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılkum Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Boğaziçi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET YAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.05.2022 İcrada Görevli Üretimden Sorumlu Grup Başkanı 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057266 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıBAHATTİN IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Ankara Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRMOB Delegesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057266 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Dnetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063912BIST