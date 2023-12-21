***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2023 09:00
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Köşek Mali İşler Müdürü 01.05.2021 212 310 5390 mehmet.kosek@kizilbukgyo.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227581
BIST
'
18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0031
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1429
En Düşük
29,0623
18:0532,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1782
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,0426
En Düşük
31,8351
18:051.906,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.905,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,11
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|53,55
|1.652.775
|% 0,00
|
|AYES
|31,12
|1.450.087
|% 0,00
|
|BASCM
|8,84
|874.749
|% 0,00
|
|BALAT
|20,00
|5.363.075
|% 0,00
|
|CASA
|103,00
|3.062.111
|% 0,00
|
|ATSYH
|53,55
|1.652.775
|% 0,00
|
|AYES
|31,12
|1.450.087
|% 0,00
|
|BASCM
|8,84
|874.749
|% 0,00
|
|BALAT
|20,00
|5.363.075
|% 0,00
|
|CASA
|103,00
|3.062.111
|% 0,00
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 0,00
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 0,00
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,00
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1266
|29,1276
|% -0,01
|
|Euro
|31,9610
|32,0426
|% 0,56
|
|Sterlin
|36,6949
|36,8789
|% 0,05
|
|Frank
|33,6493
|33,8520
|% 0,16
|
|Riyal
|7,7407
|7,7795
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|969,05
|970,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,34
|1.207,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,67
|79,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,02
|2.035,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ULUFA
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 780, 104 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
-
17:58SKYMD
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 552, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 740 adet işlem
-
17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem