***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBeyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. Gayrimenkul Acentelerinin Faaliyetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGüney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGüney Marmara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması 500000 245000 TRY 49 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230868BIST