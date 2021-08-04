***KZBGY* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
04.08.2021 12:21
***KZBGY******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954645
BIST
12:371.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
12:378,4463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:3710,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:37491,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,40
|Açılış
|: 491,46
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ISGSY
|10,67
|33.455.806
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.182.233
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.595.302
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.326.012
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.280.739
|% 9,70
|
|METUR
|5,05
|95.842.850
|% -8,68
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,02
|930.967.942
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,93
|339.417.371
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,43
|327.803.895
|% 1,50
|
|THYAO
|12,70
|291.502.938
|% 0,55
|
|SASA
|29,34
|229.437.577
|% 1,52
|
|GARAN
|9,02
|930.967.942
|% 1,81
|
|CEMAS
|1,38
|109.016.454
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,43
|327.803.895
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,48
|141.344.258
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,81
|96.628.575
|% 0,56
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4392
|8,4414
|% 0,43
|
|Euro
|10,0105
|10,0143
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,7297
|11,7885
|% 0,64
|
|Frank
|9,2996
|9,3556
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2457
|2,2570
|% 0,54
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|1,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|2,22
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|1,08
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-0,02
|