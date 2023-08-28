***KZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.08.2023 17:16
***KZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Kuzugrup GMYO payları, 29/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 200.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KUZUGRUP GMYO XUTUM 29/08/2023
KUZUGRUP GMYO XTUMY 29/08/2023
KUZUGRUP GMYO XYLDZ 29/08/2023
KUZUGRUP GMYO XHARZ 29/08/2023
KUZUGRUP GMYO XUMAL 29/08/2023
KUZUGRUP GMYO XGMYO 29/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189959
BIST