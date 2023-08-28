***KZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKuzugrup GMYO payları, 29/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 200.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKUZUGRUP GMYO XUTUM 29/08/2023KUZUGRUP GMYO XTUMY 29/08/2023KUZUGRUP GMYO XYLDZ 29/08/2023KUZUGRUP GMYO XHARZ 29/08/2023KUZUGRUP GMYO XUMAL 29/08/2023KUZUGRUP GMYO XGMYO 29/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189959BIST