***KZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2023 10:01
***KZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/11
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13:058.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,55
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0526,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0297
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0528,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0543
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:051.658,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.658,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8806
|26,8843
|% 0,07
|
|Euro
|28,8440
|28,8504
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4147
|33,5823
|% -0,25
|
|Frank
|30,0134
|30,1942
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1431
|7,1790
|% 0,05
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|11.280
|11.451
|-25,00
|
|Tam
|11.051
|11.118
|-35,00
|
|Yarım
|5.542
|5.582
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.791
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|0,58
|