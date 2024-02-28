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***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

28.02.2024 14:37
***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası


***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

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Bilgilendirme Politikası

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemeleri, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) ve Kâr Payı Tebliği'ne (II-19.1) uyum sağlanması amacıyla, işbu kararın ekinde yer alan, Bilgilendirme Politikası (EK-1)'nın belirlenmesine,
Bilgilendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılacak ilk genel kurulda sunulmasına, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252630


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