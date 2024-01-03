***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2024 20:04
***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Otel, Apart Üniteler ve Dükkanlar Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 564 ada, 181 parsel no.lu gayrimenkul üzerinde yer alan Otel, Apart Üniteler ve Dükkanların değerleme raporu ektedir.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232293
BIST
'
18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -2,78%
|| -212,25
|Açılış
|: 7.625
|
|Önceki Kapanış
|: 7.624
|
7.412
En Yüksek
7.625
18:0529,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0369
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
|
29,8600
En Düşük
29,6737
18:0532,5150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0693
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5500
|
32,8107
En Düşük
32,4553
18:051.948,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,49
|Açılış
|: 1.948,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,82
|
1.981,81
En Düşük
1.942,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|16,95
|2.224.795
|% 569,96
|
|AYCES
|621,50
|34.348.649
|% 10,00
|
|BAYRK
|19,70
|71.639.411
|% 9,99
|
|SMART
|34,60
|81.125.213
|% 9,98
|
|VKING
|29,62
|55.399.714
|% 9,95
|
|KZGYO
|19,71
|129.488.492
|% -10,00
|
|NTGAZ
|18,74
|172.497.631
|% -9,99
|
|SUWEN
|20,82
|167.264.816
|% -9,95
|
|LKMNH
|52,50
|81.616.250
|% -9,95
|
|QUAGR
|4,66
|483.750.436
|% -9,86
|
|GUBRF
|163,50
|12.012.564.069
|% -3,31
|
|ASTOR
|106,00
|4.861.257.230
|% 2,22
|
|THYAO
|230,10
|4.572.165.055
|% -2,66
|
|KONTR
|247,10
|4.303.081.132
|% 3,52
|
|TUPRS
|140,50
|3.185.056.552
|% -2,43
|
|YKBNK
|19,39
|3.016.955.337
|% -1,87
|
|ISCTR
|22,44
|2.824.245.212
|% -4,27
|
|EKGYO
|6,88
|857.760.144
|% -3,78
|
|SKBNK
|3,96
|444.600.894
|% -7,04
|
|ZOREN
|4,17
|446.412.812
|% -4,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7613
|29,7678
|% 0,12
|
|Euro
|32,4859
|32,5150
|% -0,21
|
|Sterlin
|37,5316
|37,7198
|% 0,35
|
|Frank
|34,8284
|35,0382
|% 0,01
|
|Riyal
|7,9124
|7,9521
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|974,16
|976,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,30
|1.073,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,27
|78,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,62
|2.032,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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