***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiOtel, Apart Üniteler ve Dükkanlar Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 564 ada, 181 parsel no.lu gayrimenkul üzerinde yer alan Otel, Apart Üniteler ve Dükkanların değerleme raporu ektedir.Bilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232293BIST