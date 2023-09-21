***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.09.2023 15:25
***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 175.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 , 1 , c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1 , ç hükmü kapsamında esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (21.09.2023) tarihinde başvuru yapılmıştır.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196660
BIST
'
15:297.852
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 132,24
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:2927,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1275
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:2928,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1128
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:291.672,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.672,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.160.276
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|ICUGS
|9,20
|5.436.957
|% -5,93
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|TUKAS
|9,62
|661.822.476
|% -4,85
|
|THYAO
|227,50
|6.373.050.951
|% 1,88
|
|AKBNK
|30,10
|5.308.338.459
|% 1,69
|
|YKBNK
|16,77
|5.294.949.466
|% 1,57
|
|ISCTR
|22,62
|4.731.455.835
|% 0,53
|
|TUPRS
|144,60
|4.170.579.507
|% 2,34
|
|YKBNK
|16,77
|5.294.949.466
|% 1,57
|
|ADESE
|2,25
|482.656.808
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,62
|4.731.455.835
|% 0,53
|
|EKGYO
|7,88
|1.390.576.196
|% 1,03
|
|AKBNK
|30,10
|5.308.338.459
|% 1,69
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1139
|27,1223
|% 0,47
|
|Euro
|28,8565
|28,8782
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,1432
|33,3095
|% -0,17
|
|Frank
|29,8171
|29,9967
|% -0,26
|
|Riyal
|7,2096
|7,2457
|% 0,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-14,29
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-49,00
|
|Tam
|11.049
|11.130
|-20,00
|
|Yarım
|5.542
|5.588
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.794
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,36
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
-
15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem