***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiApart Oteller (Apart Residence)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mah. 564 ada 181 no'lu parsel üzerinde kayıtlı 112.954,29 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş 5.109 m2 Apart Otelİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.10.2023İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)14,84Kira Bedeli ve KoşullarıHer bir bağımsız bölümün kullanımından elde edilen Net Gelir'in %50'sinden, sözleşmelerde belirtilen Mobilya,Demirbaş ve Ekipman Rezervi (vb.) ayrıldıktan sonra kalan miktara eşit bir meblağ olacak ve Türk Lirası olarak ödenecektir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafKuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/10/2023Kira Süresi2 yılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23/06/2023 Değer Tarihi, 24/07/2023 Rapor Tarihi- 2023REV355Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar2.831.645 TL (554 TL/m2 birim kira değeri için aylık kira bedeli)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Sea Pearl Ataköy projesinin 9. bloğunda yer alan tapu siciline 564 ada, 50 pafta, 181 parselde kayıtlı 27 adet rezidansın tefrişat işlemleri tamamlanmış olup tamamı 25.10.2023 tarihinde bağlı ortaklığımız Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ne her biri için ayrı ayrı imzalanan Kira Programı Sözleşmelerine tabi olarak JW Marriott Residences Istanbul Marmara Sea Otel adıyla işletilmek üzere iki yıl süreyle kiralanmıştır.Kira Bedeli her bir bağımsız bölümün kullanımından elde edilen Net Gelir'in %50'sinden, sözleşmelerde belirtilen Mobilya, Demirbaş ve Ekipman Rezervi (vb.) ayrıldıktan sonra kalan miktara eşit bir meblağ olacak ve Türk Lirası olarak ödenecektir.Net Gelir Brüt Oda Geliri'nin %10'u olan ve kiracı sıfatıyla bağlı ortaklığımıza ödenecek Hizmet Ücreti düşüldükten sonra kalan brüt oda geliridir.Brüt Oda Geliri ise (i) bağımsız bölümün kiralanmasıyla bağlantılı olarak değerlendirilen katma değer, satış, kullanım, doluluk, yatak, tatil köyü, turizm ve/veya diğer vergiler ve (ii) oda geliri dışındaki herhangi bir kaynaktan elde edilen gelir (yani, bu tutar yalnızca oda fiyatına dayanacak ve Arızi Ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Otel Misafirine yapılan diğer ücretleri içermeyecektir) hariç olmak üzere, bağımsız bölümün kullanımından fiilen elde edilen tüm oda gelirleri olarak tanımlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212574BIST