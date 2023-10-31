***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
31.10.2023 17:58
***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Apart Oteller (Apart Residence)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mah. 564 ada 181 no'lu parsel üzerinde kayıtlı 112.954,29 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş 5.109 m2 Apart Otel
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.10.2023
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
14,84
Kira Bedeli ve Koşulları
Her bir bağımsız bölümün kullanımından elde edilen Net Gelir'in %50'sinden, sözleşmelerde belirtilen Mobilya,Demirbaş ve Ekipman Rezervi (vb.) ayrıldıktan sonra kalan miktara eşit bir meblağ olacak ve Türk Lirası olarak ödenecektir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
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Karşı Taraf
Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/10/2023
Kira Süresi
2 yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
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Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23/06/2023 Değer Tarihi, 24/07/2023 Rapor Tarihi- 2023REV355
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.831.645 TL (554 TL/m2 birim kira değeri için aylık kira bedeli)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Sea Pearl Ataköy projesinin 9. bloğunda yer alan tapu siciline 564 ada, 50 pafta, 181 parselde kayıtlı 27 adet rezidansın tefrişat işlemleri tamamlanmış olup tamamı 25.10.2023 tarihinde bağlı ortaklığımız Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ne her biri için ayrı ayrı imzalanan Kira Programı Sözleşmelerine tabi olarak JW Marriott Residences Istanbul Marmara Sea Otel adıyla işletilmek üzere iki yıl süreyle kiralanmıştır.
Kira Bedeli her bir bağımsız bölümün kullanımından elde edilen Net Gelir'in %50'sinden, sözleşmelerde belirtilen Mobilya, Demirbaş ve Ekipman Rezervi (vb.) ayrıldıktan sonra kalan miktara eşit bir meblağ olacak ve Türk Lirası olarak ödenecektir.
Net Gelir Brüt Oda Geliri'nin %10'u olan ve kiracı sıfatıyla bağlı ortaklığımıza ödenecek Hizmet Ücreti düşüldükten sonra kalan brüt oda geliridir.
Brüt Oda Geliri ise (i) bağımsız bölümün kiralanmasıyla bağlantılı olarak değerlendirilen katma değer, satış, kullanım, doluluk, yatak, tatil köyü, turizm ve/veya diğer vergiler ve (ii) oda geliri dışındaki herhangi bir kaynaktan elde edilen gelir (yani, bu tutar yalnızca oda fiyatına dayanacak ve Arızi Ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Otel Misafirine yapılan diğer ücretleri içermeyecektir) hariç olmak üzere, bağımsız bölümün kullanımından fiilen elde edilen tüm oda gelirleri olarak tanımlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212574
BIST