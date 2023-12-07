***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 07.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Sn. Mehmet Emre Baştopçu'nun 07.12.2023 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinin sonra ermesine ve Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn. Cenk Cerrah'ın 07.12.2023 tarihi itibarıyla genel müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223600BIST