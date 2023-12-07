***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 14:44
***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 07.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Sn. Mehmet Emre Baştopçu'nun 07.12.2023 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinin sonra ermesine ve Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn. Cenk Cerrah'ın 07.12.2023 tarihi itibarıyla genel müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223600
BIST
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16:567.816
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -38,58
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5628,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0212
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5631,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1231
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:561.897,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.897,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:54
|IZFAS
|11,11
|121.613.764
|% 10,00
|
|ATATP
|97,90
|256.835.603
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.778.687
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.725.939
|% 9,92
|
|EKOS
|43,82
|883.345.463
|% 9,77
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.425.016
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|OTTO
|290,25
|3.759.477
|% -9,93
|
|THYAO
|251,50
|5.467.525.655
|% 0,10
|
|TUPRS
|151,10
|3.209.539.061
|% 0,80
|
|YKBNK
|19,50
|3.087.829.466
|% -4,51
|
|ASTOR
|104,50
|2.441.665.277
|% 2,96
|
|AKBNK
|35,16
|2.378.886.592
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,42
|1.755.936.629
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,50
|3.087.829.466
|% -4,51
|
|ISCTR
|22,04
|2.172.829.783
|% -2,74
|
|ODAS
|9,95
|850.558.135
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,79
|381.804.675
|% -0,62
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9259
|28,9315
|% 0,07
|
|Euro
|31,2325
|31,2600
|% 0,40
|
|Sterlin
|36,3144
|36,4965
|% 0,33
|
|Frank
|32,9485
|33,1469
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6909
|7,7294
|% 0,07
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|910,19
|912,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,97
|982,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,46
|75,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,15
|2.035,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 14 kaybederek (% -0.54 ) 8, 425
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17:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
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17:09XU100
Endeks 7, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 764.00 milyon TL de
-
17:08FLAP
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 135, 466 adet işlem
-
17:07KTLEV
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 469 adet işlem