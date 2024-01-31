***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 14:30
***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.01.2024 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan ve 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244315
BIST
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|PRKAB
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|40.806.464
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|AKSUE
|15,29
|34.179.090
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|MRSHL
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|702.675.222
|% 9,99
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|AVHOL
|35,26
|184.512.401
|% 9,98
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|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
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|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
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|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.690.088
|% -9,95
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|CATES
|81,15
|2.563.082.292
|% -7,78
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|THYAO
|269,25
|4.606.616.400
|% -1,01
|
|BINHO
|554,00
|2.656.355.735
|% 5,32
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|CATES
|81,15
|2.563.082.292
|% -7,78
|
|MIATK
|43,62
|2.261.369.651
|% 4,30
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|EREGL
|43,28
|2.236.743.158
|% -0,14
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|EKGYO
|10,01
|1.513.124.276
|% -1,38
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|ZOREN
|4,69
|532.002.828
|% 1,08
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|ISCTR
|25,34
|2.152.585.325
|% -1,09
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|AKFGY
|2,07
|155.494.344
|% 2,48
|
|YKBNK
|21,70
|1.647.913.247
|% 0,56
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,3529
|30,3561
|% 0,02
|
|Euro
|32,9462
|32,9556
|% 0,05
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|Sterlin
|38,3938
|38,5863
|% -0,04
|
|Frank
|35,0401
|35,2512
|% -0,09
|
|Riyal
|8,0703
|8,1107
|% 0,02
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|16:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,12
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|% 0,66
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|Platin
|924,11
|925,83
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|981,14
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|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.038,94
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