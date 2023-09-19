***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZEN KUZU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.06.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil HayırGÜVEN KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil HayırGÖKÇEN KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET EMRE BAŞTOPÇU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 14.04.2023 Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil HayırFİGEN YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 14.04.2023 Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye HayırİBRAHİM ÜNALMIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 14.04.2023 Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye HayırCENK CERRAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 14.04.2023 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş Otel İşletmeciliği Faaliyetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196186BIST