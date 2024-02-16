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***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2024 15:12
***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZEN KUZU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
GÜVEN KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
GÖKÇEN KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET EMRE BAŞTOPÇU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 14.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
FİGEN YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 14.04.2023 İcrada Görevli Değil İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır
İBRAHİM ÜNALMIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 14.04.2023 İcrada Görevli Değil Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır
CENK CERRAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 14.04.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250055


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