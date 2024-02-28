***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KZGYO*** KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında1. Şirketimizin 14.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 7 (yedi) üyelik Yönetim Kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu üyelerimizden Cenk Cerrah ve Özen Kuzu'nun icrada görevli Figen Yıldırım, İbrahim Ünalmış, Gökçen Kuzu, Güven Kuzu ve Mehmet Emre Baştopçu'nun ise icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine, Cenk Cerrah'ın ise icra başkanı olarak belirlenmesine,2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip ve ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışan Gizem Kara Ürey'in belirlenmesine,3. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına,4. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,5. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,6. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Figen Yıldırım, üyeliğine ise Mehmet Emre Baştopçu'nun atanmasına,7. Denetim Komitesi başkanlığına İbrahim Ünalmış'ın, üyeliğine ise Figen Yıldırım'ın atanmasına,8. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Figen Yıldırım'ın, üyeliğine ise Gizem Kara Ürey'in atanmasına,9. Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Bigilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252643BIST