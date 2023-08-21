***KZGYO* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.08.2023 16:20
***KZGYO******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuzugrup (KZGYO)Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187637
BIST
'
18:007.794
En Düşük
|Değişim
|: 3,74%
|| 281,11
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0027,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1126
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0029,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1249
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:001.647,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|94.327.668
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|963.244.856
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.917.536
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|953.051.344
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.205.623
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.018.417
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|THYAO
|258,80
|11.564.931.459
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,36
|7.531.811.717
|% -1,05
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|YKBNK
|16,06
|6.043.357.177
|% 1,01
|
|SKBNK
|4,04
|1.422.444.076
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,02
|2.958.637.873
|% 5,50
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1341
|27,1960
|% 0,47
|
|Euro
|29,5871
|29,5951
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,4767
|34,6496
|% 0,31
|
|Frank
|30,7256
|30,9107
|% 0,51
|
|Riyal
|7,2208
|7,2570
|% 0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,58
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.108
|11.197
|69,00
|
|Yarım
|5.571
|5.624
|35,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|0,27
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,04
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
-
17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
-
17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS