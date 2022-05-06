***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
06.05.2022 10:33
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriğiüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
23
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
11-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE EKLERİNİN KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 5 Mayıs 2022
KARAR SAYISI: 23
a) 1.1.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
b) Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu finansal tablo ve ekleri önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Kamil Kılıç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027116
BIST