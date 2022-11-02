***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
02.11.2022 10:45
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076126
BIST
12:074.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 24,90
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
12:0718,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:0718,4301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
12:07989,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,32
|Açılış
|: 989,54
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,10
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:07
|NTGAZ
|35,88
|175.582.406
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|12.711.659
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|133.249.327
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,00
|146.005.177
|% 9,46
|
|OYAKC
|18,66
|375.939.884
|% 8,80
|
|MARTI
|5,57
|19.971.801
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,20
|158.213.614
|% -7,40
|
|LIDER
|45,14
|30.717.074
|% -6,46
|
|HEDEF
|13,87
|58.552.020
|% -6,09
|
|THYAO
|101,20
|2.087.550.867
|% -1,17
|
|SASA
|127,40
|1.936.944.639
|% -3,12
|
|ASELS
|33,56
|1.422.798.633
|% 0,66
|
|TUPRS
|396,70
|1.062.676.039
|% 1,72
|
|PETKM
|13,95
|948.729.160
|% 2,50
|
|EKGYO
|4,56
|673.327.904
|% 1,11
|
|ODAS
|8,24
|857.038.576
|% 5,10
|
|IHLGM
|1,00
|97.074.308
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,00
|181.360.459
|% 0,00
|
|TSKB
|3,06
|266.421.454
|% 3,03
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6191
|% 0,18
|
|Euro
|18,4153
|18,4301
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3649
|21,4720
|% 0,37
|
|Frank
|18,5919
|18,7038
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,12
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|5,66
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.648
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.239
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|0,02
|
Seans Raporu
12:07
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12:22XU100
Endeks 4, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 27, 397.00 milyon TL de
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12:22BUCIM
Yüzde 6.56 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 891, 165 adet işlem
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12:21OYAKC
Yüzde 8.75 oranında artışla 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 013, 172 adet işlem
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12:20ISSEN
Yüzde 4.79 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 425 adet işlem
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12:19AFYON
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 662, 912 adet işlem