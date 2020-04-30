***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -766.663 -766.663 -766.663 0 -766.663Dönem Karı (Zararı)0 -766.663 -766.663 -766.663 0 -766.663Sermaye Arttırımı1.200.000 1.200.000 1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 0 -766.663 -766.663 433.337 433.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.066.981Dönem Karı (Zararı)-766.663Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-52.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 2.545Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 7.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -62.945İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-247.417Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -158.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 7 -3.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -56.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 6 26.875Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 30.686Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 7 3.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.256Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.066.981Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.200.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 105.841Finansal Yatırımlar5 158.800Diğer Alacaklar3.070İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3 7 0Peşin Ödenmiş Giderler8 56.686Diğer Dönen Varlıklar13 99.960ARA TOPLAM424.357TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR424.357DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 14.189Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 10.444Ertelenmiş Vergi Varlığı21 62.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.578TOPLAM VARLIKLAR511.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar26.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 10.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 16.279Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 30.686Diğer Borçlar3.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7 2.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.200Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 9.704ARA TOPLAM71.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar7.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 7.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar433.337Ödenmiş Sermaye14 1.200.000Net Dönem Karı veya Zararı-766.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR433.337TOPLAM KAYNAKLAR511.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0Satışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri17 -908.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.722ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-910.322Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 81.537FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-828.785Finansman Giderleri20 -823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-829.608Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri62.945Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri62.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-766.663DÖNEM KARI (ZARARI)-766.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-766.663Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-766.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-766.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841891BIST