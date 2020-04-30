***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:21
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -766.663 -766.663 -766.663 0 -766.663
Dönem Karı (Zararı)
0 -766.663 -766.663 -766.663 0 -766.663
Sermaye Arttırımı
1.200.000 1.200.000 1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 0 -766.663 -766.663 433.337 433.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.066.981
Dönem Karı (Zararı)
-766.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-52.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 2.545
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -62.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.417
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -158.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 7 -3.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -56.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 6 26.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 30.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 7 3.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.066.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.200.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.841
Finansal Yatırımlar
5 158.800
Diğer Alacaklar
3.070
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.686
Diğer Dönen Varlıklar
13 99.960
ARA TOPLAM
424.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
424.357
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 14.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 62.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.578
TOPLAM VARLIKLAR
511.935
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
26.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 10.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 30.686
Diğer Borçlar
3.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7 2.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.704
ARA TOPLAM
71.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.598
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
433.337
Ödenmiş Sermaye
14 1.200.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-766.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
433.337
TOPLAM KAYNAKLAR
511.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
17 -908.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-910.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 81.537
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-828.785
Finansman Giderleri
20 -823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-829.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.945
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
62.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-766.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
-766.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-766.663
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-766.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-766.663
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841891
BIST