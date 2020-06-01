***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 -766.663 -766.663 433.337 433.337Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-766.663 766.663 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.331 -82.443 -82.433 81.112 81.112Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları300.000 300.000 300.000Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler1.200.000 300.000 1.331 1.331 -766.663 -82.443 -849.106 652.225 652.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.238Dönem Karı (Zararı)-82.443Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-140.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.853Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.029Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -144.530Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler112.666Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 158.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -155.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.763Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -56.656Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 100.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 25.251Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 30.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -5.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 13.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-110.238Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 5.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI300.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)194.762Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)194.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 300.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 300.603 105.841Finansal Yatırımlar5 158.800Ticari Alacaklar6 155.900Diğer Alacaklar1.307 3.070İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.307 3.070Peşin Ödenmiş Giderler113.342 56.686İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3-8 88.405İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 24.937 56.686Diğer Dönen Varlıklar13 105.315 99.960ARA TOPLAM676.467 424.357TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR676.467 424.357DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 8.106 14.189Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 9.487 10.444Ertelenmiş Vergi Varlığı20 207.142 62.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR224.735 87.578TOPLAM VARLIKLAR901.202 511.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar127.694 26.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-6 10.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 127.694 16.279Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 55.937 30.686Diğer Borçlar34.004 3.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-7 32.634 2.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.370 1.200Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 23.478 9.704ARA TOPLAM241.113 71.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER241.113 71.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar7.864 7.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 7.864 7.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.864 7.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER248.977 78.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar652.225 433.337Ödenmiş Sermaye14 1.200.000 1.200.000Sermaye Düzeltme Farkları300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.331Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 1.331Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-766.663Net Dönem Karı veya Zararı-82.443 -766.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR652.225 433.337TOPLAM KAYNAKLAR901.202 511.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri17 -396.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 166.112Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-230.746Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.960Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-226.973Finansman GiderleriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-226.973Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri144.530Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 144.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-82.443DÖNEM KARI (ZARARI)-82.443Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-82.443Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 1.664Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -333Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.331TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.112Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-81.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848391BIST