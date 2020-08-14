***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.08.2020 19:57
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 0 0 -766.663 -766.663 433.337 0 433.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-766.663 766.663 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.804 -267.965 -267.965 265.161 0 265.161
Sermaye Arttırımı
300.000 300.000 300.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
138.000 138.000 138.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 138.000 2.804 -766.663 -267.965 -1.034.628 606.176 606.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.623 0
Dönem Karı (Zararı)
-267.965 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-175.337 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 3.307 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.233 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.233 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.464 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -187.588 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 247 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.679 0
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 158.800 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -150.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.340 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.314 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 35.183 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 13.936 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.197 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.783 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 2.807 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -22.590 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-431.623 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
511.317 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.317 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.841 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 617.158 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 617.158 105.841
Finansal Yatırımlar
5 0 158.800
Ticari Alacaklar
6 150.000 0
Diğer Alacaklar
41.410 3.070
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7 41.286 3.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 124 0
Peşin Ödenmiş Giderler
79.000 56.686
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 58.005 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.995 56.686
Diğer Dönen Varlıklar
13 122.550 99.960
ARA TOPLAM
1.010.118 424.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.010.118 424.357
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 7.608 14.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.531 10.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 249.832 62.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.971 87.578
TOPLAM VARLIKLAR
1.276.089 511.935
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 139.942 0
Ticari Borçlar
62.058 26.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 0 10.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 62.058 16.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 44.622 30.686
Diğer Borçlar
38.031 3.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7 36.661 2.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.370 1.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 12.511 9.704
ARA TOPLAM
297.164 71.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.164 71.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 364.522 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.227 7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 8.227 7.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.749 7.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
669.913 78.598
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
606.176 433.337
Ödenmiş Sermaye
14 1.500.000 1.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
14 138.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.804 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.804 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.804 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-766.663 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-267.965 -766.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
606.176 433.337
TOPLAM KAYNAKLAR
1.276.089 511.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -567.585 0 -171.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 126.281 0 -39.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.668 0 -5.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-446.972 0 -216.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.960 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -247 0 -60
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-443.259 0 -216.286
Finansman Giderleri
-12.294 0 -12.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-455.553 0 -228.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
187.588 0 43.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 187.588 0 43.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.965 0 -185.522
DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.965 0 -185.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-267.965 0 -185.522
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.804 0 1.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 3.505 0 1.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-701 0 -368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-701 0 -368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.804 0 1.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-265.161 0 -184.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-265.161 0 -184.049
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869217
BIST