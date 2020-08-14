***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 0 0 -766.663 -766.663 433.337 0 433.337Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-766.663 766.663 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.804 -267.965 -267.965 265.161 0 265.161Sermaye Arttırımı300.000 300.000 300.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları138.000 138.000 138.000Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000 138.000 2.804 -766.663 -267.965 -1.034.628 606.176 606.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-431.623 0Dönem Karı (Zararı)-267.965 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-175.337 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 3.307 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.233 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.233 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.464 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -187.588 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 247 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.679 0Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 158.800 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -150.000 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -38.340 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.314 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 35.183 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 13.936 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 34.197 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.783 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 2.807 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -22.590 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-431.623 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI511.317 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)511.317 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.841 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 617.158 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 617.158 105.841Finansal Yatırımlar5 0 158.800Ticari Alacaklar6 150.000 0Diğer Alacaklar41.410 3.070İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 7 41.286 3.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 124 0Peşin Ödenmiş Giderler79.000 56.686İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 58.005 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.995 56.686Diğer Dönen Varlıklar13 122.550 99.960ARA TOPLAM1.010.118 424.357TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.010.118 424.357DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 7.608 14.189Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 8.531 10.444Ertelenmiş Vergi Varlığı20 249.832 62.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR265.971 87.578TOPLAM VARLIKLAR1.276.089 511.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 139.942 0Ticari Borçlar62.058 26.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 0 10.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 62.058 16.279Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 44.622 30.686Diğer Borçlar38.031 3.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7 36.661 2.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.370 1.200Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 12.511 9.704ARA TOPLAM297.164 71.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.164 71.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 364.522 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.227 7.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 8.227 7.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER372.749 7.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER669.913 78.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar606.176 433.337Ödenmiş Sermaye14 1.500.000 1.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları14 138.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.804 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.804 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.804 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-766.663 0Net Dönem Karı veya Zararı-267.965 -766.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR606.176 433.337TOPLAM KAYNAKLAR1.276.089 511.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0Genel Yönetim Giderleri17 -567.585 0 -171.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 126.281 0 -39.831Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.668 0 -5.211ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-446.972 0 -216.226Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.960 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -247 0 -60FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-443.259 0 -216.286Finansman Giderleri-12.294 0 -12.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-455.553 0 -228.580Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri187.588 0 43.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 187.588 0 43.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-267.965 0 -185.522DÖNEM KARI (ZARARI)-267.965 0 -185.522Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-267.965 0 -185.522Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.804 0 1.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 3.505 0 1.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-701 0 -368Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-701 0 -368Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.804 0 1.473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-265.161 0 -184.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-265.161 0 -184.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869217BIST