***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.278.074Dönem Karı (Zararı)-440.412Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-207.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 4.761Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.213Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -230.693Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler14.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-630.338Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 158.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -150.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -37.610Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-586.220Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 5.430Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 4.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -34.350Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.278.074Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 4.940FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.454.664Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri800.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 800.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri8 105.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14 549.664YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)181.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)181.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 287.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 -766.663 -766.663 433.337 433.337Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-766.663 766.663 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.389 -440.412 -440.412 439.023 439.023Sermaye Arttırımı800.000 800.000 800.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları105.000 105.000 105.000Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler2.000.000 105.000 1.389 1.389 -766.663 -440.412 -1.207.075 899.314 899.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 287.371 105.841Finansal Yatırımlar5 158.800Ticari Alacaklar6 150.000Diğer Alacaklar40.680 3.070İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-7 40.680 3.070Peşin Ödenmiş Giderler642.906 56.686İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 516.064İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler126.842 56.686Diğer Dönen Varlıklar13 134.310 99.960ARA TOPLAM1.255.267 424.357TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.255.267 424.357DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 7.111 14.189Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 7.574 10.444Ertelenmiş Vergi Varlığı20 293.291 62.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR307.976 87.578TOPLAM VARLIKLAR1.563.243 511.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 243.714Ticari Borçlar30.627 26.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-6 10.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 30.627 16.279Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 36.116 30.686Diğer Borçlar8.767 3.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-7 8.596 2.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 171 1.200Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.631 9.704ARA TOPLAM333.855 71.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.855 71.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 320.099Uzun Vadeli Karşılıklar9.975 7.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 9.975 7.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER330.074 7.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER663.929 78.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar899.314 433.337Ödenmiş Sermaye14 2.000.000 1.200.000Sermaye Avansı14 105.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.389Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.389Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-766.663Net Dönem Karı veya Zararı-440.412 -766.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR899.314 433.337TOPLAM KAYNAKLAR1.563.243 511.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri17 -770.629 -203.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 126.281 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -7.026 -1.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-651.374 -204.402Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.960 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -247 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-647.661 -204.402Finansman Giderleri-23.444 -11.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-671.105 -215.552Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri230.693 43.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 230.693 43.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-440.412 -172.447DÖNEM KARI (ZARARI)-440.412 -172.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-440.412 -172.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.389 -1.415Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 1.736 -1.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-347 354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -347 354Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.389 -1.415TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-439.023 -173.862Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-439.023 -173.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885263BIST