***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 20:53
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-766.663 -766.663 -766.663
Sermaye Arttırımı
1.200.000 1.200.000 1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 -766.663 433.337 433.337
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 -766.663 433.337 433.337
Transferler
-766.663 766.663 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-539 -849.946 -850.485 -850.485
Sermaye Arttırımı
800.000 800.000 800.000
Sermaye Avansı
550.000 550.000 550.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.388.126 -1.066.981
Dönem Karı (Zararı)
-849.946 -766.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.747 -52.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 6.215 2.545
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.371 7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.371 7.499
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.482 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -8.546 -62.945
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 3.225 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-544.927 -247.417
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 158.800 -158.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -647.709 -3.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -61.731 -56.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 46.314 26.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.007 30.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.132 3.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.740 -90.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.388.126 -1.066.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.963 -27.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.963 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 11 0 -27.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.845.675 1.200.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
800.000 1.200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 800.000 1.200.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 550.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 495.675 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.512 105.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.512 105.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.841 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
565.353 105.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 565.353 105.841
Finansal Yatırımlar
5 0 158.800
Diğer Alacaklar
650.779 3.070
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8 494.972 3.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.807 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 118.417 56.686
Diğer Dönen Varlıklar
14 144.266 99.960
ARA TOPLAM
1.478.815 424.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.478.815 424.357
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 6.613 14.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.617 10.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 71.626 62.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.856 87.578
TOPLAM VARLIKLAR
1.563.671 511.935
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 222.379 0
Ticari Borçlar
73.189 26.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7 0 10.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 73.189 16.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 35.693 30.686
Diğer Borçlar
9.966 3.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8 8.596 2.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.370 1.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.270 9.704
ARA TOPLAM
343.497 71.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.497 71.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 274.778 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.544 7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.544 7.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.322 7.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
630.819 78.598
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
932.852 433.337
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 1.200.000
Sermaye Avansı
15 550.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-539 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-539 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-539 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-766.663 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-849.946 -766.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
932.852 433.337
TOPLAM KAYNAKLAR
1.563.671 511.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -943.588 -908.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 128.714 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.543 -1.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-823.417 -910.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 4.015 81.537
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.681 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-822.083 -828.785
Finansman Giderleri
20 -36.409 -823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-858.492 -829.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.546 62.945
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 8.546 62.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-849.946 -766.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
-849.946 -766.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-849.946 -766.663
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-539 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -674 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 135 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-539 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-850.485 -766.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-850.485 -766.663
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922429
BIST