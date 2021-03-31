***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-766.663 -766.663 -766.663Sermaye Arttırımı1.200.000 1.200.000 1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 -766.663 433.337 433.337Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 -766.663 433.337 433.337Transferler-766.663 766.663 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-539 -849.946 -850.485 -850.485Sermaye Arttırımı800.000 800.000 800.000Sermaye Avansı550.000 550.000 550.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.388.126 -1.066.981Dönem Karı (Zararı)-849.946 -766.663Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.747 -52.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 6.215 2.545Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.371 7.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.371 7.499Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.482 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -8.546 -62.945Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 3.225 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-544.927 -247.417Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 158.800 -158.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -647.709 -3.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -61.731 -56.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 46.314 26.875Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.007 30.686Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 6.132 3.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.740 -90.256Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.388.126 -1.066.981YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.963 -27.178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.963 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 11 0 -27.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.845.675 1.200.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri800.000 1.200.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 800.000 1.200.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 550.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 495.675 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.512 105.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.512 105.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.841 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ565.353 105.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 565.353 105.841Finansal Yatırımlar5 0 158.800Diğer Alacaklar650.779 3.070İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8 494.972 3.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 155.807 0Peşin Ödenmiş Giderler6 118.417 56.686Diğer Dönen Varlıklar14 144.266 99.960ARA TOPLAM1.478.815 424.357TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.478.815 424.357DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 6.613 14.189Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.617 10.444Ertelenmiş Vergi Varlığı21 71.626 62.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR84.856 87.578TOPLAM VARLIKLAR1.563.671 511.935KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 222.379 0Ticari Borçlar73.189 26.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 7 0 10.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 73.189 16.279Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 35.693 30.686Diğer Borçlar9.966 3.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8 8.596 2.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.370 1.200Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.270 9.704ARA TOPLAM343.497 71.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER343.497 71.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 274.778 0Uzun Vadeli Karşılıklar12.544 7.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 12.544 7.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER287.322 7.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER630.819 78.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar932.852 433.337Ödenmiş Sermaye15 2.000.000 1.200.000Sermaye Avansı15 550.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-539 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-539 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-539 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-766.663 0Net Dönem Karı veya Zararı-849.946 -766.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR932.852 433.337TOPLAM KAYNAKLAR1.563.671 511.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri17 -943.588 -908.600Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 128.714 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -8.543 -1.722ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-823.417 -910.322Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 4.015 81.537Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.681 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-822.083 -828.785Finansman Giderleri20 -36.409 -823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-858.492 -829.608Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.546 62.945Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 8.546 62.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-849.946 -766.663DÖNEM KARI (ZARARI)-849.946 -766.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-849.946 -766.663Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-539 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -674 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 135 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-539 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-850.485 -766.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-850.485 -766.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922429BIST