***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 -766.663 433.337 433.337Transferler-766.663 766.663Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.331 -82.443 -81.112 -81.112Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları300.000 300.000 300.000Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 300.000 1.331 -766.663 -82.443 652.225 652.225Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852Transferler550.000 -550.000 -849.946 849.946Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.677 -228.338 -231.015 -231.015Sermaye Avansı66.000 66.000 66.000Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 66.000 -3.216 -1.616.609 -228.338 767.837 767.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI179.726 -110.238Dönem Karı (Zararı)-228.338 -82.443Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-228.338 -82.443Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.250 -4.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.454 1.853Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 10.523 -144.530Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-22.227 -20.957Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 187Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5 158.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler418.314 -23.148Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -155.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 407.890 1.763Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 10.424 100.819Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 30.170Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları179.726 -110.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 5.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 0 5.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-431.157 300.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 66.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -497.157Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-251.431 194.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-251.431 194.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 565.353 105.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 313.922 300.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 313.922 565.353Diğer Alacaklar242.889 650.779İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-7 57.783 494.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 185.106 155.807Peşin Ödenmiş Giderler5 148.009 118.417Diğer Dönen Varlıklar13 154.168 144.266ARA TOPLAM858.988 1.478.815TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR858.988 1.478.815DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 6.116 6.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.660 6.617Ertelenmiş Vergi Varlığı20 61.772 71.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.548 84.856TOPLAM VARLIKLAR932.536 1.563.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 222.379Ticari Borçlar6 83.611 73.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 50.631 35.693Diğer Borçlar9.966 9.966İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-7 8.596 8.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.370 1.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.270ARA TOPLAM144.208 343.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.208 343.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 274.778Uzun Vadeli Karşılıklar20.491 12.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 20.491 12.544TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.491 287.322TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.699 630.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar767.837 932.852Ödenmiş Sermaye14 2.550.000 2.000.000Sermaye Avansı14 66.000 550.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.216 -539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.216 -539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.216 -539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.616.609 -766.663Net Dönem Karı veya Zararı-228.338 -849.946TOPLAM ÖZKAYNAKLAR767.837 932.852TOPLAM KAYNAKLAR932.536 1.563.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri16 -209.356 -396.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 166.112Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -475 -457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-209.831 -230.746Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 15 3.960Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-209.816 -226.973Finansman Giderleri19 -7.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-217.815 -226.973Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.523 144.530Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -10.523 144.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-228.338 -82.443DÖNEM KARI (ZARARI)-228.338 -82.443Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-228.338 -82.443Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.677 1.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -3.346 1.664Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 669 -333Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.677 1.331TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-231.015 -81.112Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-231.015 -81.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939223BIST