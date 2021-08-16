***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 0 0 -766.663 433.337 433.337Transferler-766.663 766.663Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.804 -267.965 -265.161 -265.161Sermaye Arttırımı300.000 300.000 300.000Sermaye Avansı138.000 138.000 138.000Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000 138.000 2.804 -766.663 -267.965 606.176 606.176Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852Transferler-849.946 849.946Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-427 -375.516 -375.943 -375.943Sermaye Arttırımı550.000 -550.000Sermaye Avansı66.000 66.000 66.000Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 66.000 -966 -1.616.609 -375.516 622.909 622.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.276 -431.623Dönem Karı (Zararı)-375.516 -267.965Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.115 -203.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 1.454 3.307Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 27.491 -187.588Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.830 -19.464Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler319.125 39.840Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 158.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 294.394 -38.340Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 7 1.061 35.183Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 8 23.670 34.197Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.276 -431.623YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 4.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 11 0 4.940FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-431.157 938.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 300.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -497.157 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 66.000 138.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-461.433 511.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-461.433 511.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 565.353 105.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.920 617.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 103.920 565.353Diğer Alacaklar356.387 650.779İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8 210.621 494.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 145.766 155.807Peşin Ödenmiş Giderler6 232.716 118.417Diğer Dönen Varlıklar14 139.925 144.266ARA TOPLAM832.948 1.478.815TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR832.948 1.478.815DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 6.116 6.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.660 6.617Ertelenmiş Vergi Varlığı21 44.242 71.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.018 84.856TOPLAM VARLIKLAR888.966 1.563.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 222.379Ticari Borçlar7 74.250 73.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 53.896 35.693Diğer Borçlar33.636 9.966İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8 32.266 8.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.370 1.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 86.495 2.270ARA TOPLAM248.277 343.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER248.277 343.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 274.778Uzun Vadeli Karşılıklar17.780 12.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 17.780 12.544TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.780 287.322TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER266.057 630.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar622.909 932.852Ödenmiş Sermaye15 2.550.000 2.000.000Sermaye Avansı15 66.000 550.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-966 -539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-966 -539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-966 -539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.616.609 -766.663Net Dönem Karı veya Zararı-375.516 -849.946TOPLAM ÖZKAYNAKLAR622.909 932.852TOPLAM KAYNAKLAR888.966 1.563.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -513.763 -567.585 -304.407 -171.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 176.970 126.281 176.970 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.326 -5.668 -2.851 -45.042ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-340.119 -446.972 -130.288 -216.226Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 93 3.960 78Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -247 0 -60FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-340.026 -443.259 -130.210 -216.286Finansman Giderleri-7.999 -12.294 0 -12.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-348.025 -455.553 -130.210 -228.580Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.491 187.588 -16.968 43.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -27.491 187.588 -16.968 43.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-375.516 -267.965 -147.178 -185.522DÖNEM KARI (ZARARI)-375.516 -267.965 -147.178 -185.522Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-375.516 -267.965 -147.178 -185.522Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-427 2.804 2.250 1.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -534 3.505 2.812 1.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 107 -701 -562 -368Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-427 2.804 2.250 1.473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-375.943 -265.161 -144.928 -184.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-375.943 -265.161 -144.928 -184.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958484BIST