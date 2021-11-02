***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 -766.663 433.337 433.337Transferler-766.663 766.663Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.389 -440.412 -439.023 -439.023Sermaye Arttırımı800.000 800.000 800.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları105.000 105.000 105.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 105.000 1.389 -766.663 -440.412 899.314 899.314Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852Transferler-849.946 849.946Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.846 -612.061 -614.907 -614.907Sermaye Arttırımı550.000 -550.000Sermaye Avansı66.000 66.000 66.000Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 66.000 -3.385 -1.616.609 -612.061 383.945 383.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.374 -1.278.074Dönem Karı (Zararı)-612.061 -440.412Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler258.917 -207.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 4.362 4.761Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 4.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 4.213Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 14.148Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 26.868 -230.693Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler227.687Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler289.770 -630.338Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 158.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 232.936 -37.610Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 -586.220Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 33.164 3.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 5.430Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 23.670 4.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -29.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 4.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -34.350Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-63.374 -1.278.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 4.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 0 4.940FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-431.157 1.454.664Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 800.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 549.664Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -497.157 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 66.000 105.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-494.531 181.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-494.531 181.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ565.353 105.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.822 287.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 70.822 565.353Diğer Alacaklar417.845 650.779İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 269.094 494.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 148.751 155.807Peşin Ödenmiş Giderler6 51.727 118.417Diğer Dönen Varlıklar14 143.319 144.266ARA TOPLAM683.713 1.478.815TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR683.713 1.478.815DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 5.121 6.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.747 6.617Ertelenmiş Vergi Varlığı21 45.469 71.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.337 84.856TOPLAM VARLIKLAR738.050 1.563.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 222.379Ticari Borçlar7 106.353 73.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 112.461 35.693Diğer Borçlar33.636 9.966İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 32.266 8.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.370 1.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 40.730 2.270ARA TOPLAM293.180 343.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER293.180 343.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 274.778Uzun Vadeli Karşılıklar21.008 12.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 21.008 12.544Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 39.917 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.925 287.322TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER354.105 630.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar383.945 932.852Ödenmiş Sermaye15 2.550.000 2.000.000Sermaye Avansı15 66.000 550.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.385 -539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.385 -539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.385 -539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.616.609 -766.663Net Dönem Karı veya Zararı-612.061 -849.946TOPLAM ÖZKAYNAKLAR383.945 932.852TOPLAM KAYNAKLAR738.050 1.563.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 666 0 666 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)666 0 666 0BRÜT KAR (ZARAR)666 0 666 0Genel Yönetim Giderleri18 -761.333 -770.629 -247.570 -203.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 186.860 126.281 9.890 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.506 -7.026 -180 -1.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-577.313 -651.374 -237.194 -204.402Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 119 3.960 26 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -247 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-577.194 -647.661 -237.168 -204.402Finansman Giderleri-7.999 -23.444 0 -11.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-585.193 -671.105 -237.168 -215.552Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.868 230.693 623 43.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -26.868 230.693 623 43.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-612.061 -440.412 -236.545 -172.447DÖNEM KARI (ZARARI)-612.061 -440.412 -236.545 -172.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-612.061 -440.412 -236.545 -172.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.846 1.389 -2.419 -1.415Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -3.557 1.736 -3.023 -1.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 711 -347 604 354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.846 1.389 -2.419 -1.415TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-614.907 -439.023 -238.964 -173.862Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-614.907 -439.023 -238.964 -173.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973875BIST