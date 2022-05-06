***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852Transferler550.000 -550.000 -849.946 849.946 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.677 -228.338 -231.015 -231.015Sermaye Avansı66.000 66.000 66.000Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 66.000 -3.216 -1.616.609 -228.338 767.837 767.837Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.550.000 0 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690 5.913.690Transferler1.992.566 -1.992.566 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.075 3.821.744 3.828.819 3.828.819Dönem Sonu Bakiyeler5.550.000 0 -5.192 375.957 3.821.744 9.742.509 9.742.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.944.744 179.726Dönem Karı (Zararı)3.821.744 -228.338Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.821.744 -228.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.152.893 11.977Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.453 1.454Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 9.708 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 9.708 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.141.732 10.523İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.726.509 396.087Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -7.134.826 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-404.359 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-404.359 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 138.494 407.890Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.274 10.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -46.041 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-288.051 -22.227Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.751.872 179.726Vergi İadeleri (Ödemeleri)-192.872 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.000 -431.157Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 0 66.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları15 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 140.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -497.157Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 0 -497.157Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.804.744 -251.431Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.804.744 -251.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.005.404 565.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 200.660 313.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 200.660 3.005.404Finansal Yatırımlar5 10.334.825 3.199.999Diğer Alacaklar493.956 228.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 493.685 86.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 271 141.832Peşin Ödenmiş Giderler6 373.981 28.529Diğer Dönen Varlıklar14 215.088 143.918ARA TOPLAM11.618.510 6.605.941TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.618.510 6.605.941DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 4.126 4.623Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.834 2.790Ertelenmiş Vergi Varlığı21 44.257 44.802TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.217 52.215TOPLAM VARLIKLAR11.668.727 6.658.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 140.000Ticari Borçlar7 109.295 101.021Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 368.443 93.293Diğer Borçlar55.609 101.650İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 52.057 101.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.552 170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.142.951 192.867Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 62.834 196.108ARA TOPLAM1.879.132 684.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.879.132 684.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar33.780 32.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 33.780 32.916Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 13.306 26.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.086 59.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.926.218 744.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.742.509 5.913.690Ödenmiş Sermaye15 5.550.000 5.550.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.192 -12.267Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.192 -12.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.192 -12.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları375.957 -1.616.609Net Dönem Karı veya Zararı3.821.744 1.992.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.742.509 5.913.690TOPLAM KAYNAKLAR11.668.727 6.658.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.355.410 0Satışların Maliyeti16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.355.410 0BRÜT KAR (ZARAR)6.355.410 0Genel Yönetim Giderleri17 1.355.624 209.356Pazarlama Giderleri17 259.480 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.270 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 12.426 475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.987.210 209.831Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 235.996 15FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.223.206 209.846Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri20 4.670 7.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.227.876 217.845Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.141.732 10.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 1.142.956 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.224 10.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.369.608 228.368DÖNEM KARI (ZARARI)9.369.608 228.368Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.369.608 228.368Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.613 -4.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -8.844 -3.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -1.769 -669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.769 -669Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.613 -4.015TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.358.995 224.353Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.358.995 224.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027304BIST