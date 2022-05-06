***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2022 17:12
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852
Transferler
550.000 -550.000 -849.946 849.946 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.677 -228.338 -231.015 -231.015
Sermaye Avansı
66.000 66.000 66.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 66.000 -3.216 -1.616.609 -228.338 767.837 767.837
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.550.000 0 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690 5.913.690
Transferler
1.992.566 -1.992.566 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.075 3.821.744 3.828.819 3.828.819
Dönem Sonu Bakiyeler
5.550.000 0 -5.192 375.957 3.821.744 9.742.509 9.742.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.944.744 179.726
Dönem Karı (Zararı)
3.821.744 -228.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.821.744 -228.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.152.893 11.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.453 1.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 9.708 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.708 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.141.732 10.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.726.509 396.087
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -7.134.826 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.359 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-404.359 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 138.494 407.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.274 10.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -46.041 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.051 -22.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.751.872 179.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-192.872 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.000 -431.157
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 0 66.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 140.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -497.157
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 0 -497.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.804.744 -251.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.804.744 -251.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.005.404 565.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 200.660 313.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 200.660 3.005.404
Finansal Yatırımlar
5 10.334.825 3.199.999
Diğer Alacaklar
493.956 228.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 493.685 86.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 271 141.832
Peşin Ödenmiş Giderler
6 373.981 28.529
Diğer Dönen Varlıklar
14 215.088 143.918
ARA TOPLAM
11.618.510 6.605.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.618.510 6.605.941
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 4.126 4.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.834 2.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 44.257 44.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.217 52.215
TOPLAM VARLIKLAR
11.668.727 6.658.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 140.000
Ticari Borçlar
7 109.295 101.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 368.443 93.293
Diğer Borçlar
55.609 101.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 52.057 101.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.552 170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.142.951 192.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 62.834 196.108
ARA TOPLAM
1.879.132 684.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.879.132 684.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.780 32.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 33.780 32.916
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 13.306 26.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.086 59.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.926.218 744.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.742.509 5.913.690
Ödenmiş Sermaye
15 5.550.000 5.550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.192 -12.267
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.192 -12.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.192 -12.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
375.957 -1.616.609
Net Dönem Karı veya Zararı
3.821.744 1.992.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.742.509 5.913.690
TOPLAM KAYNAKLAR
11.668.727 6.658.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 6.355.410 0
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.355.410 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.355.410 0
Genel Yönetim Giderleri
17 1.355.624 209.356
Pazarlama Giderleri
17 259.480 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.270 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 12.426 475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.987.210 209.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 235.996 15
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.223.206 209.846
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
20 4.670 7.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.227.876 217.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.141.732 10.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 1.142.956 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.224 10.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.369.608 228.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.369.608 228.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.369.608 228.368
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.613 -4.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.844 -3.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -1.769 -669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.769 -669
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.613 -4.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.358.995 224.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.358.995 224.353
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027304
BIST