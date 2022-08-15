***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852Transferler-849.946 849.946 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-427 -375.516 -375.943Sermaye Arttırımı550.000 -550.000Sermaye Avansı66.000 66.000Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 66.000 -966 -1.616.609 -375.516 622.909 0 622.909Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.550.000 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690Transferler51.008 1.941.558 -1.992.566 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.282 3.297.558 3.299.840Kar Payları-312.682 -312.682Dönem Sonu Bakiyeler5.550.000 -9.985 51.008 12.267 3.297.558 8.900.848 0 8.900.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.365.128 -30.276Dönem Karı (Zararı)3.297.558 -375.516Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.551.343 33.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 27.358 1.454Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 21.527 4.702Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.513.719 27.491Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -11.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.538.435 293.390Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -148.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 168.810 294.394Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -99.795 -114.299Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 11.377 1.061Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -86.064 23.670İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.383.783 88.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.363.929 4.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -19.854 84.225Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.310.466 -48.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 397.068 18.203Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -1.342.406YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.423.780Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 14.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.437.794FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.726.333 -431.157Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 66.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 2.039.015Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -497.157Ödenen Temettüler-312.682YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.667.681 -461.433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.667.681 -461.433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.005.404 565.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.673.085 103.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.673.085 3.005.404Finansal Yatırımlar5 3.348.979 3.199.999Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar59.281 228.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 1.281 86.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 58.000 141.832Peşin Ödenmiş Giderler128.324 28.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 128.324 28.529Diğer Dönen Varlıklar14 1.507.847 143.918ARA TOPLAM10.717.516 6.605.941TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.717.516 6.605.941DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.414.131 4.623Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 965 2.790Ertelenmiş Vergi Varlığı21 58.123 44.802TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.473.219 52.215TOPLAM VARLIKLAR12.190.735 6.658.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 2.039.015Ticari Borçlar7 112.398 101.021Diğer Borçlar8 15.586 101.650İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 0 101.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.586 170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 378.072 192.867Kısa Vadeli Karşılıklar490.361 93.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 490.361 93.293Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler196.212 196.108İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 196.212 196.108ARA TOPLAM3.231.644 684.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.231.644 684.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFinans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar51.590 32.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 51.590 32.916Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 6.653 26.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.243 59.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.289.887 744.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.900.848 5.913.690Ödenmiş Sermaye15 5.550.000 5.550.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.985 -12.267Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler51.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.267 -1.616.609Net Dönem Karı veya Zararı3.297.558 1.992.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.900.848 5.913.690TOPLAM KAYNAKLAR12.190.735 6.658.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 16.140.014 9.784.604TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.140.014 0 9.784.604BRÜT KAR (ZARAR)16.140.014 0 9.784.604Genel Yönetim Giderleri17 -11.073.042 -513.763 -9.717.418 -304.407Pazarlama Giderleri17 -658.444 -398.964Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.300 176.970 4.030 176.970Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -21.283 -3.326 -8.857 -2.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.395.545 -340.119 -336.605 -130.288Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 471.280 93 235.284 78FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.866.825 -340.026 -101.321 -130.210Finansman Giderleri20 -55.548 -7.999 -50.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.811.277 -348.025 -152.199 -130.210Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.513.719 -27.491 -371.987 -16.968Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.527.611 -384.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 13.892 -27.491 12.668 -16.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.297.558 -375.516 -524.186 -147.178DÖNEM KARI (ZARARI)3.297.558 -375.516 -524.186 -147.178Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.297.558 -375.516 -524.186 -147.178Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.282 -427 -4.793 2.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.853 -534 -5.991 2.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -571 107 1.198 -562Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.282 -427 -4.793 2.250TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.299.840 -375.943 -528.979 -144.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.299.840 -375.943 -528.979 -144.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055684BIST