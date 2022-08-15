***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 21:41
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852
Transferler
-849.946 849.946 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-427 -375.516 -375.943
Sermaye Arttırımı
550.000 -550.000
Sermaye Avansı
66.000 66.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 66.000 -966 -1.616.609 -375.516 622.909 0 622.909
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.550.000 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690
Transferler
51.008 1.941.558 -1.992.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.282 3.297.558 3.299.840
Kar Payları
-312.682 -312.682
Dönem Sonu Bakiyeler
5.550.000 -9.985 51.008 12.267 3.297.558 8.900.848 0 8.900.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.365.128 -30.276
Dönem Karı (Zararı)
3.297.558 -375.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.551.343 33.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 27.358 1.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 21.527 4.702
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.513.719 27.491
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -11.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.538.435 293.390
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -148.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 168.810 294.394
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -99.795 -114.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.377 1.061
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -86.064 23.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.383.783 88.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.363.929 4.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -19.854 84.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.310.466 -48.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 397.068 18.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.342.406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.423.780
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 14.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.437.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.726.333 -431.157
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 66.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.039.015
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -497.157
Ödenen Temettüler
-312.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.667.681 -461.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.667.681 -461.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.005.404 565.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.673.085 103.920
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.673.085 3.005.404
Finansal Yatırımlar
5 3.348.979 3.199.999
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
59.281 228.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 1.281 86.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 58.000 141.832
Peşin Ödenmiş Giderler
128.324 28.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 128.324 28.529
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.507.847 143.918
ARA TOPLAM
10.717.516 6.605.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.717.516 6.605.941
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 1.414.131 4.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 965 2.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 58.123 44.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.473.219 52.215
TOPLAM VARLIKLAR
12.190.735 6.658.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.039.015
Ticari Borçlar
7 112.398 101.021
Diğer Borçlar
8 15.586 101.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 0 101.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.586 170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 378.072 192.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
490.361 93.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 490.361 93.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
196.212 196.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 196.212 196.108
ARA TOPLAM
3.231.644 684.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.231.644 684.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.590 32.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 51.590 32.916
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 6.653 26.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.243 59.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.289.887 744.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.900.848 5.913.690
Ödenmiş Sermaye
15 5.550.000 5.550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.985 -12.267
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
51.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.267 -1.616.609
Net Dönem Karı veya Zararı
3.297.558 1.992.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.900.848 5.913.690
TOPLAM KAYNAKLAR
12.190.735 6.658.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 16.140.014 9.784.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.140.014 0 9.784.604
BRÜT KAR (ZARAR)
16.140.014 0 9.784.604
Genel Yönetim Giderleri
17 -11.073.042 -513.763 -9.717.418 -304.407
Pazarlama Giderleri
17 -658.444 -398.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.300 176.970 4.030 176.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -21.283 -3.326 -8.857 -2.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.395.545 -340.119 -336.605 -130.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 471.280 93 235.284 78
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.866.825 -340.026 -101.321 -130.210
Finansman Giderleri
20 -55.548 -7.999 -50.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.811.277 -348.025 -152.199 -130.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.513.719 -27.491 -371.987 -16.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.527.611 -384.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 13.892 -27.491 12.668 -16.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.297.558 -375.516 -524.186 -147.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.297.558 -375.516 -524.186 -147.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.297.558 -375.516 -524.186 -147.178
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.282 -427 -4.793 2.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.853 -534 -5.991 2.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -571 107 1.198 -562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.282 -427 -4.793 2.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.299.840 -375.943 -528.979 -144.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.299.840 -375.943 -528.979 -144.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055684
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