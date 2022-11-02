***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 10:39
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 0 932.852
Transferler
-849.946 849.946 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.846 -612.061 -614.907 0 -614.907
Sermaye Arttırımı
550.000 -550.000
Sermaye Avansı
66.000 66.000 0 66.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 66.000 -3.385 -1.616.609 -612.061 383.945 0 383.945
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.550.000 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690 0 5.913.690
Transferler
51.008 1.941.558 -1.992.566 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47 8.862.624 8.862.671 0 8.862.671
Kar Payları
-312.682 -312.682 0 -312.682
Dönem Sonu Bakiyeler
5.550.000 -12.220 51.008 12.267 8.862.624 14.463.679 0 14.463.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.612.179 -63.374
Dönem Karı (Zararı)
8.862.624 -612.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.763.423 36.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 102.707 4.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 32.517 4.907
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.640.265 26.868
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -12.066 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.930.524 435.782
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -12.408.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 18.746 232.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -293.010 66.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 307.174 33.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 7.374 23.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.562.129 79.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.596.737 945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 34.608 78.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.304.477 -140.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 413.082 76.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.720.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.482.298 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 14.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.497.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.100.827 -431.157
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 66.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.413.509
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -497.157
Ödenen Temettüler
-312.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.993.650 -494.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.993.650 -494.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.005.404 565.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.754 70.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.754 3.005.404
Finansal Yatırımlar
5 13.383.678 3.199.999
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
209.345 228.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 146.910 86.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 62.435 141.832
Peşin Ödenmiş Giderler
321.539 28.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 321.539 28.529
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.740.655 143.918
ARA TOPLAM
15.666.971 6.605.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.666.971 6.605.941
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.225.000 0
Maddi Duran Varlıklar
10 1.353.787 4.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 45.283 2.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 90.171 44.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.714.241 52.215
TOPLAM VARLIKLAR
19.381.212 6.658.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.413.509 0
Ticari Borçlar
7 408.195 101.021
Diğer Borçlar
109.024 101.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 378 101.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3 8 108.646 170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.157.729 192.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
506.375 93.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 506.375 93.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
257.327 196.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 257.327 196.108
ARA TOPLAM
4.852.159 684.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.852.159 684.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.374 32.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 65.374 32.916
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 0 26.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.374 59.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.917.533 744.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.463.679 5.913.690
Ödenmiş Sermaye
15 5.550.000 5.550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.220 -12.267
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
51.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.267 -1.616.609
Net Dönem Karı veya Zararı
8.862.624 1.992.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.463.679 5.913.690
TOPLAM KAYNAKLAR
19.381.212 6.658.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26.302.056 666 10.162.042 666
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 26.302.056 666 10.162.042 666
BRÜT KAR (ZARAR)
26.302.056 666 10.162.042 666
Genel Yönetim Giderleri
17 -13.449.961 -761.333 -2.376.919 -247.570
Pazarlama Giderleri
17 -1.464.192 -805.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.300 186.860 9.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -24.025 -3.506 -2.742 -180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.372.178 -577.313 6.976.633 -237.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.322.130 119 850.850 26
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.694.308 -577.194 7.827.483 -237.168
Finansman Giderleri
20 -191.419 -7.999 -135.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.502.889 -585.193 7.691.612 -237.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.640.265 -26.868 -2.126.546 623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.685.646 -2.158.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 45.381 -26.868 31.489 623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.862.624 -612.061 5.565.066 -236.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.862.624 -612.061 5.565.066 -236.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.862.624 -612.061 5.565.066 -236.545
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47 -2.846 -2.235 -2.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 59 -3.557 -2.794 -3.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -12 711 559 604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47 -2.846 -2.235 -2.419
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.862.671 -614.907 5.562.831 -238.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.862.671 -614.907 5.562.831 -238.964
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076125
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