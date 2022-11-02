***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 0 932.852Transferler-849.946 849.946 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.846 -612.061 -614.907 0 -614.907Sermaye Arttırımı550.000 -550.000Sermaye Avansı66.000 66.000 0 66.000Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 66.000 -3.385 -1.616.609 -612.061 383.945 0 383.945Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.550.000 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690 0 5.913.690Transferler51.008 1.941.558 -1.992.566 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47 8.862.624 8.862.671 0 8.862.671Kar Payları-312.682 -312.682 0 -312.682Dönem Sonu Bakiyeler5.550.000 -12.220 51.008 12.267 8.862.624 14.463.679 0 14.463.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.612.179 -63.374Dönem Karı (Zararı)8.862.624 -612.061Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.763.423 36.137Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 102.707 4.362Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 32.517 4.907Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.640.265 26.868Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -12.066 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.930.524 435.782Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -12.408.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 18.746 232.936Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -293.010 66.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 307.174 33.164Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 7.374 23.670İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.562.129 79.322Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.596.737 945Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 34.608 78.377Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.304.477 -140.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 413.082 76.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -1.720.784YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.482.298 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 14.819Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.497.117FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.100.827 -431.157Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 66.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.413.509Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -497.157Ödenen Temettüler-312.682YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.993.650 -494.531NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.993.650 -494.531DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.005.404 565.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.754 70.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.754 3.005.404Finansal Yatırımlar5 13.383.678 3.199.999Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar209.345 228.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 146.910 86.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 62.435 141.832Peşin Ödenmiş Giderler321.539 28.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 321.539 28.529Diğer Dönen Varlıklar14 1.740.655 143.918ARA TOPLAM15.666.971 6.605.941TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.666.971 6.605.941DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.225.000 0Maddi Duran Varlıklar10 1.353.787 4.623Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 45.283 2.790Ertelenmiş Vergi Varlığı21 90.171 44.802TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.714.241 52.215TOPLAM VARLIKLAR19.381.212 6.658.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.413.509 0Ticari Borçlar7 408.195 101.021Diğer Borçlar109.024 101.650İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 378 101.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3 8 108.646 170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.157.729 192.867Kısa Vadeli Karşılıklar506.375 93.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 506.375 93.293Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler257.327 196.108İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 257.327 196.108ARA TOPLAM4.852.159 684.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.852.159 684.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar65.374 32.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 65.374 32.916Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 0 26.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.374 59.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.917.533 744.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.463.679 5.913.690Ödenmiş Sermaye15 5.550.000 5.550.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.220 -12.267Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler51.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.267 -1.616.609Net Dönem Karı veya Zararı8.862.624 1.992.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.463.679 5.913.690TOPLAM KAYNAKLAR19.381.212 6.658.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26.302.056 666 10.162.042 666TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 26.302.056 666 10.162.042 666BRÜT KAR (ZARAR)26.302.056 666 10.162.042 666Genel Yönetim Giderleri17 -13.449.961 -761.333 -2.376.919 -247.570Pazarlama Giderleri17 -1.464.192 -805.748Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.300 186.860 9.890Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -24.025 -3.506 -2.742 -180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.372.178 -577.313 6.976.633 -237.194Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 1.322.130 119 850.850 26FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.694.308 -577.194 7.827.483 -237.168Finansman Giderleri20 -191.419 -7.999 -135.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.502.889 -585.193 7.691.612 -237.168Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.640.265 -26.868 -2.126.546 623Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -3.685.646 -2.158.035Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 45.381 -26.868 31.489 623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.862.624 -612.061 5.565.066 -236.545DÖNEM KARI (ZARARI)8.862.624 -612.061 5.565.066 -236.545Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.862.624 -612.061 5.565.066 -236.545Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar47 -2.846 -2.235 -2.419Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 59 -3.557 -2.794 -3.023Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -12 711 559 604Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)47 -2.846 -2.235 -2.419TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.862.671 -614.907 5.562.831 -238.964Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.862.671 -614.907 5.562.831 -238.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076125BIST