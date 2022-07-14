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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.07.2022 18:17
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045517


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 91,35 192.931.229 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.918.173 % 9,96  
DOBUR 46,60 12.033.185 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.459.797 % 9,86  
MARTI 1,91 103.186.533 % 9,77  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4704 17,4839 % 0,34  
Euro 17,4849 17,5078 % -0,33  
Sterlin 20,5598 20,6629 % -0,34  
Frank 17,6681 17,7745 % -0,20  
Riyal 4,6385 4,6618 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 -30,15  
Altın Gr. 959 959 -12,20  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.545 6.683 -50,00  
Yarım 3.189 3.255 -22,00  
Çeyrek 1.600 1.627 -13,00  
Gümüş.Ons 18,36 18,38 -0,85  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 -0,46  
B. Petrol 97,62 97,62 -1,95  
Seans Raporu 18:05
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