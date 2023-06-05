***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 14.07.2021ISIN Kodu TRYLETV00028Değerleme Kuruluşları PWC YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar AVUKAT DENİZ GÜNGÖRFonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil yedi yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son iki yılı tasfiye dönemidir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKamil Kılıç 16.12.2019 Genel Müdür, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahipHakan Ek 22.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahipOnur Özsan 08.04.2022 4 yıllık üniversite mezunu, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip, Letven Capital bordrosunda çalışan personelİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2164002606 info@letvencapital.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155995BIST