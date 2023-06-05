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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.06.2023 15:11
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 08.10.2021
ISIN Kodu TRYLETV00010
Değerleme Kuruluşları PWC YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil yedi yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son iki yılı tasfiye dönemidir.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kamil Kılıç 16.12.2019 Genel Müdür, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip
Hakan Ek 22.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip
Onur Özsan 08.04.2022 4 yıllık üniversite mezunu, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip, Letven Capital bordrosunda çalışan personel

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2164002606 info@letvencapital.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156043


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