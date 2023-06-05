***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.06.2023 15:58
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 23.12.2022
ISIN Kodu TRYLETV00044
Değerleme Kuruluşları PWC YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil yedi yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son iki yılı tasfiye dönemidir.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kamil Kılıç 21.09.2022 Genel Müdür, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip
Hakan Ek 21.09.2022 Yönetim Kurulu Üyesi, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip
Onur Özsan 21.09.2022 4 yıllık üniversite mezunu, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip, Letven Capital bordrosunda çalışan personel
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2164002606 info@letvencapital.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156072
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2951
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,5186
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,43
|Açılış
|: 1.337,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.827.225
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|MARKA
|12,38
|105.738.926
|% 9,95
|
|IMASM
|24,22
|541.018.362
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.445.964
|% -9,96
|
|PAMEL
|170,70
|267.009.521
|% -6,21
|
|GMTAS
|12,45
|73.727.735
|% -3,71
|
|ENSRI
|9,36
|12.376.275
|% -3,70
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|PGSUS
|522,20
|1.985.628.279
|% 9,00
|
|ASTOR
|56,40
|1.825.422.830
|% 2,08
|
|EUPWR
|94,10
|1.789.415.956
|% 2,45
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KLGYO
|2,60
|267.570.461
|% 9,70
|
|KATMR
|1,41
|139.863.335
|% 2,92
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|VAKBN
|10,03
|851.503.995
|% 1,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2363
|21,2569
|% 1,43
|
|Euro
|22,8761
|22,9604
|% 2,24
|
|Sterlin
|26,2848
|26,4166
|% 1,08
|
|Frank
|23,3508
|23,4915
|% 1,66
|
|Riyal
|5,6483
|5,6767
|% 1,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,95
|
|Altın Gr.
|1.338
|1.338
|24,65
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|0,16
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|1,10
|
Seans Raporu
17:59
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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