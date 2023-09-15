***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil yedi yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son iki yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon ana sektör olarak, orman ürünleri ve mobilya, tekstil, imalat, üretim, işlenebilen endüstriler, kompozit, kağıt ürünleri, baskı, matbaa, kimya, taş ve toprağa dayalı, metal sanayileri ile taşımacılık, lojistik, teknoloji hizmetleri, sağlık, endüstriyel hizmetler, gıda, elektronik teknolojileri, dağıtım servisleri dayanıklı ve dayanıksız tüketim ürünleri, yaşam, konaklama, turizm sektörlerinde sektör inovasyonu, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik, robotik, AR, VR gibi teknolojilere ve derin teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKamil Kılıç 09.06.2023 Genel Müdür, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahipHakan Ek 09.06.2023 Yönetim Kurulu Üyesi, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahipOnur Özsan 09.06.2023 4 yıllık üniversite mezunu, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip, Letven Capital bordrosunda çalışan personelKoray Malhan 09.06.2023Doruk Malhan 09.06.2023Arzu Kaprol 09.06.2023Meral Kurdaş 09.06.2023İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2164002606 info@letvencapital.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195289BIST