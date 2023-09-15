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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.09.2023 11:11
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil yedi yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son iki yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun unvanı, insan vücudunda bulunan timus isimli lenf bezinden ilham alınarak belirlenmiştir. Fon ana sektör olarak hastanecilik, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknolojisi (ilaç hariç) girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca sağlık sektörüyle ilgili yenilenebilir enerji çözümleri, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine de yatırımı hedeflemektedir. Bu alanlar başlıca enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilenebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümleri, veri ile yönetimi, yönetim ve operasyon çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliğidir. Bu alandaki uygulamalara, çözümlere ve girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kamil Kılıç 09.06.2023 Genel Müdür, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip
Hakan Ek 09.06.2023 Yönetim Kurulu Üyesi, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip
Onur Özsan 09.06.2023 4 yıllık üniversite mezunu, girişim sermayesi yatırım fonları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip, Letven Capital bordrosunda çalışan personel
Alptekin Murat Tanır 09.06.2023
Mustafa Özgür Dumlu 09.06.2023

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2164002606 info@letvencapital.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195293


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