***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2023 17:33
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahu Ünver 20.07.2023 25 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217025
BIST
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17:397.812
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -29,79
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:3928,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1038
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:3930,5228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0827
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:391.786,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.786,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IHLGM
|1,54
|90.051.023
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.715.344.675
|% 9,99
|
|ARENA
|26,42
|57.915.964
|% 9,99
|
|ENSRI
|27,14
|88.225.045
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|63.938.129
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|VAKKO
|88,00
|105.456.664
|% -9,28
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|THYAO
|230,50
|6.096.863.571
|% 0,13
|
|REEDR
|26,86
|3.715.344.675
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|2.817.801.071
|% 2,35
|
|TUPRS
|150,20
|2.814.558.176
|% -0,27
|
|TABGD
|187,60
|2.421.979.870
|% 2,79
|
|EKGYO
|6,85
|1.330.564.965
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,27
|218.450.290
|% 7,63
|
|ZOREN
|5,25
|825.628.027
|% -1,87
|
|REEDR
|26,86
|3.715.344.675
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|641.635.966
|% 2,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5613
|28,5670
|% 0,36
|
|Euro
|30,5088
|30,5228
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,7696
|34,9440
|% 0,27
|
|Frank
|31,5359
|31,7259
|% 0,51
|
|Riyal
|7,5924
|7,6305
|% 0,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|848,13
|850,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,84
|969,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,00
|81,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.944,12
|1.944,42
|% 0,66
|