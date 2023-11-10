***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2023 17:42
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahu Ünver 20.07.2023 25 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217031
BIST
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17:397.812
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -29,79
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:3928,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1038
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:3930,5228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0827
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:391.786,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.786,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:37
|IHLGM
|1,54
|90.044.789
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.714.409.678
|% 9,99
|
|ARENA
|26,42
|57.915.964
|% 9,99
|
|ENSRI
|27,14
|87.977.692
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|277.090.054
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|VAKKO
|88,10
|102.251.168
|% -9,18
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|6.082.789.024
|% 0,09
|
|REEDR
|26,86
|3.714.409.678
|% 9,99
|
|EREGL
|38,38
|2.812.388.342
|% 2,29
|
|TUPRS
|150,00
|2.796.053.551
|% -0,40
|
|TABGD
|189,00
|2.376.346.677
|% 3,56
|
|EKGYO
|6,87
|1.309.860.508
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,27
|218.176.709
|% 7,63
|
|ZOREN
|5,25
|823.395.490
|% -1,87
|
|REEDR
|26,86
|3.714.409.678
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|641.204.861
|% 2,35
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5503
|28,5789
|% 0,41
|
|Euro
|30,5128
|30,5241
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,7878
|34,9623
|% 0,33
|
|Frank
|31,5483
|31,7384
|% 0,55
|
|Riyal
|7,5918
|7,6299
|% 0,34
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|848,02
|849,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,36
|970,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,06
|81,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.944,07
|1.944,40
|% 0,66
|