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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2023 18:05
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahu Ünver 20.07.2023 25 Yıl Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217047


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 25,74 186.515.218 % 10,00  
IHLGM 1,54 92.209.373 % 10,00  
YAPRK 230,00 63.790.861 % 10,00  
MARKA 34,58 26.297.548 % 9,99  
REEDR 26,86 3.729.227.534 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,5486 28,5548 % 0,32  
Euro 30,4759 30,5007 % 0,20  
Sterlin 34,7610 34,9353 % 0,25  
Frank 31,4880 31,6777 % 0,36  
Riyal 7,5895 7,6275 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,32 22,35 % 0,66  
Platin 845,27 846,30 % 0,66  
Paladyum 975,25 979,72 % 0,66  
Brent Pet. 81,53 81,53 % 0,66  
Altın Ons 1.939,54 1.939,82 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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