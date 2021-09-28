***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanLetven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanLetven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi23/08/2021AçıklamalarLetven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ünvanı, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değişmiş ve 23.8.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965541BIST