***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 5.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nakden 300.000 TL artırılarak 1.200.000 TL' den 1.500.000 TL 'ye çıkarılması talebimizin olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve E.2539 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete ilan edilmiş olan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca artırıma ilişkin yönetim kurulu kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, gerekli diğer açıklamalar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848403BIST