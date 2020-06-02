***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2020 00:07
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 5.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nakden 300.000 TL artırılarak 1.200.000 TL' den 1.500.000 TL 'ye çıkarılması talebimizin olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve E.2539 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete ilan edilmiş olan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca artırıma ilişkin yönetim kurulu kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, gerekli diğer açıklamalar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848403
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
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6,8164
En Düşük
6,8027
18:057,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,5942
En Düşük
7,5697
18:05380,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,71
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4838
|8,5263
|% 1,04
|
|Frank
|7,0574
|7,0999
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8091
|1,8181
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,20
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|33,10
|
|Tam
|2.539
|2.579
|29,90
|
|Yarım
|1.239
|1.263
|22,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,55
|38,55
|-0,03
|