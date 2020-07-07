***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2020 14:21
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nakden 500.000 TL artırılarak 1.500.000
TL' den 2.000.000 TL 'ye çıkarılması talebimizin olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2020
tarih ve E.6586 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete ilan edilmiş olan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 9.
maddesinin 1. fıkrası uyarınca artırıma ilişkin yönetim kurulu kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, gerekli diğer açıklamalar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855882
BIST
15:40118.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 26,15
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:406,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
15:407,7608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:40392,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,15
|Açılış
|: 392,60
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|113.461.955
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.097.249
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|199.607.472
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|172.568.771
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|234.187.322
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|76.648.311
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|14.636.828
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,21
|2.897.464.629
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.469.343.502
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,99
|1.253.958.230
|% 1,01
|
|GARAN
|8,33
|1.209.517.317
|% -0,48
|
|TUPRS
|87,90
|724.611.813
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,21
|2.897.464.629
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.469.343.502
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|630.446.681
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|485.838.398
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,23
|566.383.339
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5730
|8,6160
|% 0,33
|
|Frank
|7,2563
|7,3000
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,44
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-8,20
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,50
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,22
|