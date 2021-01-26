***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.01.2021 12:43
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde nakden 550.000 TL artırılarak 2.000.000 TL' den 2.550.000 TL 'ye çıkarılması talebimizin olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-410 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete ilan edilmiş olan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca artırıma ilişkin yönetim kurulu kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, gerekli diğer açıklamalar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904398
BIST
14:301.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
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1.543
En Düşük
1.517
14:307,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
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|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,3850
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7,4351
En Düşük
7,3528
14:308,9551
En Yüksek
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|Açılış
|: 438,29
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
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444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MAALT
|254,20
|41.389.240
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|135.941.089
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.341.392
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.841.982
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.902.424
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.427.266.381
|% 1,21
|
|GARAN
|9,65
|1.271.372.156
|% 1,15
|
|KOZAL
|121,00
|975.288.479
|% -0,33
|
|KARSN
|5,42
|793.217.917
|% 4,23
|
|KRDMD
|6,89
|607.340.204
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,50
|1.427.266.381
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|500.971.615
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|386.044.036
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|344.885.773
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,48
|394.608.100
|% 3,77
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3740
|% -0,41
|
|Euro
|8,9482
|8,9543
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0340
|10,0843
|% -0,57
|
|Frank
|8,2507
|8,3004
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,57
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,84
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-31,16
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-15,07
|
|Çeyrek
|701
|717
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|56,03
|56,03
|0,35
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