***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.08.2021 14:42
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde,
Kerim Altıntaş'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, kalan görev süresini tamamlamak üzere Hakan Ek'in seçilmesine,
Katılanların oy birliğiyle 22.6.2020 tarihinde karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954946
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.441
En Düşük
1.425
18:058,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1105
|Açılış
|: 8,6000
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,25
En Yüksek
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|: -1,20%
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|Açılış
|: 488,25
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6254
|8,6304
|% 1,30
|
|Euro
|10,1411
|10,1576
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,9301
|11,9899
|% 0,84
|
|Frank
|9,3871
|9,4436
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-45,06
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-5,93
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|70,95
|70,95
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
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17:57
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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