***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde,Kerim Altıntaş'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, kalan görev süresini tamamlamak üzere Hakan Ek'in seçilmesine,Katılanların oy birliğiyle 22.6.2020 tarihinde karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954946BIST