***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde,1. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sn. Ali İlhan'ın istifasının kabulüne,2. Sn. Ali İlhan'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Mustafa Duman'ın seçilmesine,3. Sn. Ali İlhan'ın "İç Kontrolden Sorumlu Yön