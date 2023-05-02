***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.05.2023 10:08
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. nedeniyle Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2023 ilk çeyrek ve sonraki dönemlerdeki bağımsız denetim raporu finansal verileri solo değil konsolide olarak hazırlanarak KAP'a yüklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144085
BIST
10:194.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,05
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1919,4738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0344
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1921,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0766
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:191.240,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.240,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:19
|GRTRK
|25,74
|2.788.002
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.550.822
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|15.946.864
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|533.443.281
|% 9,96
|
|GOODY
|15,19
|68.463.067
|% 8,66
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|EGSER
|25,68
|29.166.799
|% -8,55
|
|KRTEK
|17,13
|5.961.918
|% -7,70
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|THYAO
|128,00
|543.689.552
|% 0,16
|
|EUPWR
|78,95
|533.443.281
|% 9,96
|
|EREGL
|32,92
|376.988.568
|% -0,66
|
|SISE
|37,58
|263.917.012
|% 1,95
|
|KOZAL
|18,69
|252.025.115
|% -1,01
|
|EKGYO
|6,00
|165.364.137
|% -0,17
|
|YKBNK
|9,43
|130.119.487
|% -0,42
|
|KOZAL
|18,69
|252.025.115
|% -1,01
|
|EREGL
|32,92
|376.988.568
|% -0,66
|
|GSRAY
|8,52
|91.470.615
|% -5,33
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4738
|% 0,18
|
|Euro
|21,4172
|21,4446
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,2848
|24,4066
|% 0,22
|
|Frank
|21,6498
|21,7802
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,09
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|0,71
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.131
|9.323
|-30,00
|
|Yarım
|4.430
|4.545
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.276
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,41
|
Seans Raporu
10:19
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10:35PCILT
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, SISE, GARAN
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10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.04 ) 4, 138
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10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, EUPWR, AVHOL, FENER