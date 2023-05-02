***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLetven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. nedeniyle Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2023 ilk çeyrek ve sonraki dönemlerdeki bağımsız denetim raporu finansal verileri solo değil konsolide olarak hazırlanarak KAP'a yüklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144085BIST