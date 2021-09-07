***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
07.09.2021 18:35
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962387
BIST
15:521.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:528,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5210,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:52488,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,70
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ORCAY
|14,33
|160.325.414
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.091.488
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.585
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.224.809
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.494.199
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|TGSAS
|19,26
|75.503.853
|% -3,70
|
|GARAN
|9,45
|1.265.060.814
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,52
|578.205.785
|% -0,40
|
|THYAO
|12,43
|462.462.024
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,28
|395.769.047
|% 0,28
|
|EREGL
|17,98
|325.627.429
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,52
|578.205.785
|% -0,40
|
|GARAN
|9,45
|1.265.060.814
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|312.916.343
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|72.151.608
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,28
|395.769.047
|% 0,28
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4657
|8,4688
|% 0,08
|
|Euro
|10,0187
|10,0237
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6869
|11,7455
|% 0,62
|
|Frank
|9,1858
|9,2412
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 0,19
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,29
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|4,01
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,25
|