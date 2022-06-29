***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
29.06.2022 11:20
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tars GSYF İçtüzük tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039931
BIST
12:392.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -19,12
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:3916,7123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0301
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:3917,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0311
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:39975,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 975,48
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ULUSE
|223,80
|20.854.284
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|95.626.364
|% 9,96
|
|ORCAY
|18,10
|56.568.822
|% 8,45
|
|RODRG
|24,16
|6.053.361
|% 8,34
|
|CLEBI
|388,00
|123.871.405
|% 8,02
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,10
|29.208.674
|% -6,43
|
|SELVA
|7,73
|34.494.211
|% -6,30
|
|SEKUR
|14,35
|31.605.401
|% -5,41
|
|MAKIM
|17,86
|339.746.396
|% -5,10
|
|THYAO
|47,50
|2.339.755.980
|% -1,12
|
|EREGL
|27,36
|644.155.035
|% -0,73
|
|ASELS
|23,46
|627.118.858
|% 1,12
|
|SISE
|21,12
|622.583.503
|% -1,40
|
|SAHOL
|19,85
|493.167.319
|% -1,44
|
|ODAS
|2,98
|331.226.610
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|234.724.607
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,44
|315.253.958
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|146.660.699
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,29
|465.314.305
|% -0,24
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7029
|16,7123
|% 0,18
|
|Euro
|17,5686
|17,5843
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,2793
|20,3810
|% 0,08
|
|Frank
|17,4457
|17,5508
|% 0,55
|
|Riyal
|4,4376
|4,4599
|% 0,15
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,51
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.629
|4,00
|
|Tam
|6.530
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.196
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,59
|